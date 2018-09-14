استعدي للخريف.. الألوان المبهجة حل مثالي

أيام ويهلّ الخريف الذي يضطرب الجو. أيام ونغير من ملابسنا كي تتناسب مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة. فموضة الملابس وألوانها تتغير من فصل لآخر، ففي الصيف نرتدي الألوان الزاهية التي تعبر عن الحياة، منها البرتقالي والأصفر الكناري، والأبيض، والموف، خاصة أن فساتين الصيف تحتاج إلى الألوان الفاتحة والمليئة بالرسومات والورود، التي تعبر عن موسم الصيف، حيث الذهاب للشواطئ والاستمتاع بالطقس، أما الشتاء فيحتاج للألوان الدافئة بشكل أكثر، ومنها البني والأزرق والأخضر والأسود.

أيام ويهلّ الخريف الذي يضطرب الجو. أيام ونغير من ملابسنا كي تتناسب مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة. فموضة الملابس وألوانها تتغير من فصل لآخر، ففي الصيف نرتدي الألوان الزاهية التي تعبر عن الحياة، منها البرتقالي والأصفر الكناري، والأبيض، والموف، خاصة أن فساتين الصيف تحتاج إلى الألوان الفاتحة والمليئة بالرسومات والورود، التي تعبر عن موسم الصيف، حيث الذهاب للشواطئ والاستمتاع بالطقس، أما الشتاء فيحتاج للألوان الدافئة بشكل أكثر، ومنها البني والأزرق والأخضر والأسود.

في الخريف، نحتاج لبعض الألوان التي تناسب هذه المرحلة، التي تتساقط فيها أوراق الشجر، وتبدأ فيها درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، لذا علينا أن نستعد بمعرفة الألوان المناسبة خلال هذا الفصل..

اللون الأزرق

هو من أكثر الألوان المناسبة لفصل الخريف، يمكنك ارتداء الأفتح منه أو الغامق، لكن احرصي على تنسيقه مع حذاء أو طرحة بلون مبهج تتناسب مع هذا الطقس الجميل.

اللون الأسود

اللون الأسود يتناسب بشكل كبير في فصل الخريف والشتاء، فهو لون جذاب، يضيف لمسة جمالية على أي فتاة ترتديه، يمكنك ارتداء فستانا باللون الأزرق الغامق مع سروال ضيق باللون الأسود، للظهور بشكل أنيق ومختلف.

اللون الرمادي

من أكثر الألوان الدافئة، التي يكثر استخدامها في فصل الشتاء، وهو ملفت ويمكنك ارتداؤه في الخريف، قومي بتنسيقه مع الزهري أو الأحمر أو الأسود، وستظهرين بمظهر أنيق للغاية.

اللون الأحمر

لون يعبر عن البهجة والتغيرات الجوية التي نشهدها، حيث نسمات الهواء، التي تحدث بعد ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يمكن تنسيق الأحمر مع الرمادي أو الأصفر.

نسقي ملابسك واهتمي بأناقتك، واحرصي على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، وشرب كميات كبيرة من المياه، والنوم لعدد كاف من الساعات، لتظهرين ببشرة صافية خالية من التجاعيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا