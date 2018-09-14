يا نهار أسود شعر أبيض.. وصفات طبيعية من مطبخك تساعدك

كابوس الشيب، وظهور الشعر الأبيض المبكر، مشكلة تتعرض لها الكثير من البنات، وتسبب لهن الخوف والقلق، الأمر الذي يسبب الإحراج لهن أمام الجميع، ويُفقدهن ثقتهن بأنفسهن، خاصة عند ظهوره في مرحلة ما قبل الثلاثين. البعض يستخدم الأساليب والعادات الخاطئة، التي من الممكن أن تكثف من ظهوره بدلا من أن تقضي عليه، فمثلًا استخدام بعض الكريمات، التى تحتوي على الكيماويات يكثر من انتشار الشعر الأبيض، حتى استخدام الصبغات لن يكون مفيدًا لأنها تعتبر حلًا مؤقتًا.

كابوس الشيب وظهور الشعر الأبيض المبكر مشكلة تتعرض لها الكثير من البنات، وتسبب لهن الخوف والقلق، الأمر الذي يسبب الإحراج لهن أمام الجميع، ويُفقدهن ثقتهن بأنفسهن، خاصة عند ظهوره في مرحلة ما قبل الثلاثين.

البعض يستخدم الأساليب والعادات الخاطئة، التي من الممكن أن تكثف من ظهوره بدلا من أن تقضي عليه، فمثلا استخدام بعض الكريمات، التى تحتوي على الكيماويات يكثر من انتشار الشعر الأبيض، حتى استخدام الصبغات لن يكون مفيدًا، لأنها تعتبر حلًا مؤقتًا.

وفي هذا التقرير سنشرح بالتفصيل كيفية التخلص من الشعر الأبيض بالطرق الصحيحة، لكن قبل أن نتحدث عن طرق العلاج، يجب أن نعلم أسباب الداء:

الوراثة

تعد الوراثة سببًا رئيسيًا في ظهور الشعر الأبيض، وقد يعود السبب في ظهوره في سن مبكرة إلى امتلاك الأجداد والآباء شعرًا أبيض في سن مبكرة كذلك، وتعد الوراثة من الأسباب التي لا يمكن التحكم بها.

نقص فيتامين D3 وفيتامين B12

وجد العلماء أن نقص فيتامين D3 يؤدي إلى فقدان الميلانين (مادة تعطي اللون للجلد والشعر)، وينطبق الشيء نفسه على نقص فيتامين ب 12 في الجسم، وهو ما يتسبب في تحول الشعر من لونه الطبيعي إلى اللون الأبيض.

خسارة صبغة الميلانين

يكتسب الشعر لونه من صبغة الميلانين، التي توجد في بصيلات الشعر والأنسجة المحيطة بجذره، وباستمرار عمليات نموه، فإن كمية صبغة الميلانين تقل مع الوقت، وهذا ما يؤدي إلى تحوّله إلى اللّون الرمادي، أو الأبيض بشكل كامل، وينتج الشعر الأبيض بسبب انخفاض مستويات الصبغة المسؤولة عن تلوّن الشعر، إضافةً إلى ذلك فإنّ الإصابة بالشيخوخة المبكرة والآثار الجانبيّة لبعض الأدوية تعد من الأسباب المؤدية لفقدان صبغة الشعر.

الضغط النفسى والعصبى

الانفعالات الشديدة والمفاجئة مثل الخوف الشديد أو الحزن الشديد أو الإصابة بالهموم، التعب والإرهاق والإصابة ببعض الأمراض يؤدي الإجهاد المزمن إلى قلة النوم، والقلق، والتّغيّرات في شهية الفرد، والضغط المرتفع، إضافة إلى التأثير على الشعر وظهور الشيب، وهناك بعض الأمراض المناعية مثل: الثعلبة والبهاق، التي يهاجم جهاز المناعة فيها الشعر، ويزيل صبغته؛ مما يؤدّي إلى ظهور الشعر الأبيض، اعرفي هنا إزاي تحلي مشكلة الشيب.

الغدة الدرقية

تسبب الاضطرابات الهرمونيّة الناتجة عن مشاكل الغدة الدرقية، سواء تمثلت هذه المشاكل بفرط أو قصور الغدة الدرقية تأثيرًا على ظهور الشعر الأبيض مبكرًا، كما يرتبط التدخين أيضًا مع ظهوره في وقت مبكر.

الاستعمال الزائد لأجهزة العناية بالشعر

ينتج عن الاستخدام المتكرّر لأجهزة تصفيف الشعر المتنوّعة ضرر شديد في بنية الشعر، وينتج عن هذا الضرر التعرض لمشكلة الشيب المبكر.

التدخين

يُعتبر التدخين أحد أشهر الأسباب التي تخلّ بتوازن الجسم، كما أنه سبب رئيسي للتعرض للشيخوخة، وظهور مشكلة الشيب المبكر.

استخدام الكيماويات والعطور

وضع العطور على الشعر وفروة الرأس. تحتوي العطور على العديد من المواد الكيمائية، التي تسبب الضرر لفروة الرأس ولبصيلات الشعر، التي ينتج عنها التعرّض للشيب في سن مبكّرة، ويمكن استعمال المنتجات الطبيعية للحصول على رائحةٍ زكية.

طرق الوقاية الصحيحة

الخميرة

الخميرة تزيد كثافة شعر الرأس، وتحمي فروة الرأس من الجفاف، وتمنع حدوث قشرة الشعر، وتُعالج القشرة، ومن الجدير بالذكر أنّ حبوب الخميرة تمنع ظهور الشيب في الرأس، وصُنّعت إحدى الجهات كبسولات الخميرة بعد إجراء الاختبارات العلميّة اللازمة، التي بيّنت فوائدها الكبيرة على البشرة، والشعر، والجسم أيضًا، ومن تلك النتائج أنّ الخميرة لا تمنع شيب الشعر فقط، بل تُعيد الشعر الأبيض إلى لونه الطبيعي أيضًا، أما عن طريقة الاستخدام لغاية التخلص من الشيب أو تجنب ظهوره؛ فيمكن أخذ حبوب الخميرة صباحًا.

عصير البصل

عصير البصل يعزز إنتاج مادة الكاتلاز، التي تعطي الشعر اللون الطبيعي، وليس فقط لعلاج الشيب، لكن لعلاج معظم مشاكل الشعر، ومنها مشكلة التساقط، قومى بوضع عصير البصل، ودلكى فروة الرأس جيدا، وتترك لمدة من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، ثم قومى بشطفه جيدا بالماء، وكررى أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود في تغميق لون الشعر، كل ما عليك هو غلي ملعقتين من الشاي الأسود في كوب من الماء. إضافة ملعقة صغيرة من الملح، ثم أنتظر مدة إلى أن يبرد ثم يوضع على الرأس وشعر، ويترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسل شعرك بالماء البارد، ولا تستخدم الشامبو، كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة مضمونة.

أوراق الكاري

يساعد الكاري على زيادة قتامة الشعر، وعند دمج أوراق الكاري مع زيت جوز الهند، تصبح بمثابة منشط طبيعي للشعر، اغلى أوراق الكاري في زيت جوز الهند، حتى تصبح متفحمة وتتحول إلى اللون الأسود، بعد ذلك يصفى الزيت، دلكي جذور الشعر جيدًا بزيت، يترك الخليط على الشعر 30 إلى 45 دقيقة قبل الغسل، ثم كرري هذه الوصفة على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع.

زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند له العديد من الفوئد المذهلة للشعر، وهو يرطب ويحفز نمو الشعر، ويحارب الالتهابات، اخلطي ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع بعض زيت جوز الهند، حسب كثافة وطول الشعر، ضعي الخليط على شعرك ساعة كاملة، ثم اغسليه بالشامبو المخصص لك، كرري الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على نتيجة.

عصير الليمون وزيت اللوز

يحتوي زيت اللوز على فيتامين E، لذلك يساعد على تغذية جذور الشعر ويعالج القشرة، والليمون مصدر جيد لـ"فيتامين ج" و"فيتامين ب"، اخلطي كل من زيت اللوز وعصير الليمون معا جيدا في وعاء، ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك مباشرة، واتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الحناء

تعمل الحناء على تغيير لون الشعر بطريقة مفيدة، غير أنها تجعل شعرك لونه غامق جدا، حيث تعمل على تغذية الشعر، قومي بطحن جزء من أوراق الحناء حتى تصبح لديك عجينة، ثم ضعي ملعقة صغيرة من القهوة واللبن، وزعي الخليط على شعرك جيدًا، وانتظري ربع ساعة ثم اشطفيه جيدًا.

الموز

قومي بهرس 3 حبات من الموز مع كوب من زيت الزيتون، واخلطيهم على شعرك واتركيه لفترة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، يمكن عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة، اعرفي هنا إزاي تستخدمي قشر الموز في علاج الشعر.

وأخيرا.. اهتمي بصحتك واشربي الكثير من المياه، والخضراوات والفاكهة الطازجة، احرصي على النوم عدد ساعات كاف، لتكون بشرة صحية، وشعرك قوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا