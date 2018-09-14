الكوري سون يكشف كيف تم إعفاؤه من التجنيد بعد التتويج بذهبية الألعاب الآسيوية

كتب: علي الزيني

هنأ سون هيونج مين، لاعب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، ونادي توتنهام الإنجليزي، زملاءه والطاقم التدريبي، بعد أن حقق المهمة على أكمل وجه، وفاز بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية مع منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي، وتجنب التجنيد الإجباري في بلاده لعامين.

المهاجم الكوري أجرى حوارًا مطولًا مع الموقع الرسمي لنادي توتنهام، قائلًا: "أود شكر كل زملائي والطاقم التدريبي والجماهير، لقد ساندوني طوال رحلتي في إندونيسيا، لقد شعرت بدعمهم من هناك. كان شعورا لا يوصف، كان شهرا عظيما، على الرغم من أنني حزين لتفويت بعض مباريات الفريق، بالطبع أن مفتقد للدوري الإنجليزي".

سون واصل حديثه: "كانت تجربة جديدة لي، المرة الأولى لي كقائد للمنتخب، أحيانا كان الأمر صعبا لأنها مرتي الأولى كقائد، ولكني استمتعت بالتجربة. الفتية الشبان قاموا بعمل رائع، عملوا بجد واستمعوا إلي بشكل جيد. كنت سعيدا للغاية للفوز بتلك البطولة لأجل بلادي، ولأنها بطولتي الأولى كقائد".

مهاجم توتنهام تطرق للضغط الشديد الذي عاناه قبل النهائي أمام اليابان: "عادة لا أشعر بالتوتر قبل المباريات، أنا سعيد وهادئ، وأحاول الاستمتاع، لكن قبل النهائي شعرت ببعض التوتر، لم أستطع النوم جيدا ليلة المباراة، وخلال أول 10 أو 15 دقيقة كانت سيقاني ثقيلة للغاية، لكني عدت لطبيعتي بعد ذلك".

وعلى الرغم من لعبه مسبقا في مستويات أعلى، إلا أن سون اعترف باستفادته من تلك المغامرة الآسيوية: "كانت مباريات للمنتخب الأوليمبي، ولكنها أيضا خبرة اكتسبتها، لقد تعلمت العديد من الأشياء خلال تلك البطولة، لقد حققنا نتيجة رائعة في النهائي تدفعني إلى الابتسام الآن، وأعتقد أننا استحقينا هذا التتويج، أنا سعيد لأجل بلادي".

وعن متابعته لنتائج مباريات فريقه توتنهام خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده: "بالطبع، تابعت المباريات أمام فولام ومانشستر يونايتد وواتفورد، لأنه فريقي ويجب أن أشاهده. التوقيت لم يساعد على مشاهدة المباريات، لكني بحثت دوما عن النتائج والملخصات، كنت سعيدا للغاية عندما انتصرنا على فولام ومانشستر يونايتد، تماما وكأني خضت المباراة".

وواصل: "خسرنا أمام واتفورد، وكنت حزينا للغاية، عندما شاهدت الملخص، شعرت بالإحباط للنتيجة، لكني عدت الآن أخيرا لتوتنهام، حتى أشارك في الدوري الإنجليزي، الذي يعد واحدا من أفضل الدوريات في العالم".

وعاد ليشكر الجماهير مجددا دون أن تسعفه الكلمات: "لقد رأيت دعم الجماهير لي على فيسبوك وإنستجرام، كان الأمر رائعا، لا أستطيع التعبير عن امتناني بالكلمات، شكرا لكم حقا".

اللاعب أشهر ميداليته في وجه كل من قابله بمقر النادي اللندني: "أردت أن أريها للطاقم واللاعبين لأني لم أكن لأفوز بها دونهم، ولذا أنا ممتن لهم. لم أصدق الأمر عندما انطلقت صافرة الحكم النهائية، أردت الفوز بتلك الميدالية لأجل بلادي، إنه شعور رائع، ولا أزال غير قادر على تصديق الأمر، أراسل زملائي أحيانا ولا نستطيع تصديق الأمر ونطلق بعض النكات".

وأظهر سون حماسه الشديد لمواجهة ليفربول في الدوري بالجولة المقبلة: "بعد أن عدت لتوتنهام، أتطلع للعب مجددا، النتيجة الأخيرة لم تكن عظيمة لنا، وسببت ألما كبيرا لي، ولذا من المهم أن نظهر رد الفعل أمام ليفربول، لدينا فرصة كبيرة للفوز بدعم جماهيرنا".

معتبرا أن فريقه يمتلك الجودة الكافية لتخطي المواجهات المقبلة: "بالطبع ليفربول فريق قوي للغاية، لكني أظن أن فريقنا قوي أيضا، علينا أن نؤمن بأنفسنا، تنتظرنا عدة مباريات كبيرة، إنتر بعد ليفربول، إنه جدول صعب بالطبع، ويجب أن نكون جاهزين ذهنيا، ونحن جيدون كفاية للفوز بتلك المباريات".

مهاجم الفريق اللندني اختتم قائلًا: "سافرت كثيرا خلال الصيف، ولعبت العديد من المباريات، كانت جدولا صعبا، لكني أرغب في اللعب لتوتنهام، هذا أفضل ما يمكنني عمله، سأحاول أن أكون جاهزا سواء بدأت المباراة أو بقيت على دكة البدلاء، إن بدأت وسأقدم كل ما عندي حتى الموت، آمل أن نتمكن من الفوز على ليفربول يوم السبت".

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