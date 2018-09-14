حكام التنس يتفقون على مقاطعة مباريات سيرينا ويليامز

في رد فعل عنيف بعد أزمة سيرينا وليامز، نجمة التنس الأمريكية، مع حكم مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة واعتراضها عليه بشكل غير لائق، يعتزم الحكام مقاطعة مباريات التنس المستقبلية الخاصة بسيرينا ويليامز، وذلك وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه في صحيفة "التايمز البريطانية".

وحسبما أفادت الصحيفة فإن هناك خطة تتمثل في امتناع الحكام عن المشاركة في المباريات، التي تلعب فيها سيرينا ويليامز، وهو ما يأتي ردا مباشرا عن المعاملة، التي تلقاها الحكم كارلوس راموس بعد أن عاقب ويليامز بثلاث مخالفات خلال نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي خسرتها بنتيجة (2-6، 4-6) لصالح ناعومي أوساكا، في 8 سبتمبر الماضي.

كانت المخالفة الأولى التى تعرضت لها سيرينا بسبب حصولها على نصيحة تدريبية، وهو ما اعترضت عليه ويليامز. وقالت: «أنا لا أغش من أجل الفوز، أفضل الخسارة»، ثم في وقت لاحق، حصلت ويليامز على مخالفة أخرى لتحطيم مضربها، ما كلفها خصم نقطة منها. أما المخالفة الثالثة، فكانت لنعتها حكم الكرسيّ كارلوس راموس «باللص»، وهو ما كلفها خسارة شوط بأكمله في المجموعة الثانية.

الحكام يناقشون خيار الامتناع عن تكليفات المباريات التي تتضمن ويليامز؛ حتى تعتذر لراموس عن وصفها له «بالكذاب» و«اللص». تلقى راموس الدعم من قبل الاتحاد الدولي للتنس. وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان له على شبكة BBC، إنه تصرف «باحترافية ونزاهة طوال الوقت» خلال مواجهة يوم السبت، مضيفًا «أن راموس قام بمهام وظيفته بصفته الرسمية وفقًا لما ينص عليه كتاب القواعد ذو الصلة».

تعرضت الأمريكية سيرينا ويليامز وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لغرامة مالية قيمتها 17 ألف دولار، بسبب أحداث المواجهة النهائية للبطولة، التي خسرتها أمس أمام اليابانية نعومي أوساكا، بعدما احتدت ويليامز على حكم اللقاء، بسبب رفضها عقوبة خصم نقاط تعرضت لها بعد اتهامها بتلقي تعليمات من مدربها، كما ألقت مضربها بقوة على الأرض اعتراضًا على قرارات حكم اللقاء.

ودخلت وليامز المتوجة بـ23 لقبًا في بطولات جراند سلام في مشادة مع حكم اللقاء، وأظهرت لقطات تليفزيونية أنها وصفته بـ"اللص"، كما أخبرته أنه مدين باعتذار لها بسبب اتهامها بأمر لم يحدث على حد وصفها، وهي الأحداث التي رفضتها اللجنة المنظمة لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وفرضت عليها عقوبة قدرها 10 آلاف دولار بسبب التجاوز اللفظي، إضافة إلى 4 آلاف دولار بسبب اتهامها بتلقي تعليمات من مدربها، كما غُرمت بـ3 آلاف دولار بسبب تحطيم المضرب.

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