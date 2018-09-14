جوارديولا: هذا هو أفضل فريق كرة قدم شاهدته على الإطلاق

كتب: علي الزيني

اعترف بيب جوارديولا، المدرير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريق ريال مدريد في حقبة الثمانينيات، هو أفضل فريق كرة قدم شاهده على الإطلاق.

جوارديولا أعلن عن اختياره المثير للجدل خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "عالم فالدانو"، الذي يقدّمه خورخي فالدانو نجم الكرة الأرجنتينية السابق، قائلًا: "مع كامل الاحترام، ففريق النسور في ريال مدريد هو أفضل فريق شاهدته على الإطلاق، مشاهدته يلعب كانت أمرًا ممتعًا، كنا سعداء عندما أخرجهم ميلان ساكي من دوري أبطال أوروبا".

وكان فريق ريال مدريد، الذي اعتمد على الشباب بشكل أساسي في الثمانينيات، شهد تصعيد 5 لاعبين، حقق لقب الدوري 5 مرات متتالية، إلا أنه سقط بشكل مروع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1989 أمام ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

جوارديولا لاعب برشلونة خلال هذه الحقبة واصل حديثه: "كرويف أخبرنا دوما أننا أفضل منهم، وقبل مواجهة تينيريفي، قال إنه واثق من أن ريال مدريد سيخسر.. كرويف كان لديه حضور، بنظارته ماركة راي بان، اعتقدت دائما أنه لم يصدق كل ما كان يردده، لكنه يرغمك على الاعتقاد أن الأمور ستسير بتلك الطريقة".

واختتم: "كرويف لم يمتلك نظريات للإعداد، ووثق في الآخرين حتى يقرروا كيفية خوض التدريبات، لكنه امتلك نظريات في طرق اللعب.. لم يكن يلجأ أبدا إلى خطة بديلة، بل يعمل دوما على تقوية الخطة الأساسية، لقد استحدث كل شيء وجعلني أقع في حبه".

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