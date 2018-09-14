اندلاع مواجهات بين مئات الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

بدأت مواجهات، اليوم الجمعة، بين مئات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، استجابة لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (المقاومة خيارنا) وهي الجمعة رقم 25 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإن 174 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة، فيما أصيب ما يزيد على 19600 آخرين بجروح وحالات اختناق.

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