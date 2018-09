وزير الخارجية المصرية يتأهب للقمة القادمة في كريت

المتوسط:

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أن لقاء وزير الخارجية سامح شكرى بكل من “نيكوس كوتزياس” وزير خارجية اليونان، و”نيكوس خريستوذوليديس” وزير خارجية قبرص، يأتى فى إطار حرص الوزراء الثلاثة على التشاور المستمر والتنسيق، تعزيزا لعلاقات الصداقة القوية القائمة بين مصر وقبرص واليونان، والتى باتت تمثل أساسا استراتيجيا هاما وراسخا فى المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول الإعداد للقمة القادمة لآلية التعاون بين الدول الثلاث، والمقررة فى جزيرة “كريت” باليونان خلال العام الجارى، حيث استعرض الوزراء التقدم المُحرز فى تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة فى إطار آلية التعاون الثلاثى، ويأتى على رأسها مشروع الربط الكهربائى بين القارتين الأفريقية والأوروبية عبر الدول الثلاث، ومشروعات التعاون بمجال الطاقة فى ظل الاكتشافات الهيدروكربونية الأخيرة فى منطقة شرق المتوسط.

وأكد وزير الخارجية على الأولوية المتقدمة التى توليها مصر للعلاقات الاستراتيجية مع كل من أثينا ونيقوسيا، كما أعرب وزيرا خارجية اليونان وقبرص عن تقديرهما لمختلف أطر التعاون الثلاثى القائم مع مصر وتطلعهما إلى تعزيزها والارتقاء بها، لاسيما فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية وبما يتناسب مع طبيعة ومستوى التقارب السياسي بين الدول الثلاث.

هذا، وقد شهد اللقاء استعراضاً لمختلف المستجدات الإقليمية في جنوب وشرق المتوسط وسبل تعزيز التشاور وتبادل الرؤى دعماً لاستقرار وأمن المنطقة، حيث أعرب الوزراء الثلاث عن تقديرهم لحجم التنسيق القائم بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، وحرصهم على استمراره على ذات النسق خلال المرحلة المقبلة.

