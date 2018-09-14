مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

قتل فلسطينيان، أحدهما فتى في الرابعة عشرة، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر تجدد المواجهات على حدود قطاع غزة، كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وقتل الفتى مصطفى عبد ربه قرب جباليا في شمال القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى "استشهاد مواطن آخر في الثلاثين من العمر مجهول الهوية برصاص الاحتلال شرق خان يونس" في جنوب قطاع غزة.

وأصيب 12 شخصا على الأقل أيضا بجروح، كما أضافت الوزارة، حين خرج الفلسطينيون للتظاهر مجددا في مناطق مختلفة على طول الحدود.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثين من مارس إلى 178.

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