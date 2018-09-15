قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: "رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس الجمعة.

وأوضح المالكي "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".

وقال: "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وتابع: "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وأشار المالكي إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية بلغت حتى الآن (195) صاروخاً، تسببت في مقتل 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ "الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن".

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