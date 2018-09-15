بمشاركة تريزيجيه.. جالاتا سراي يكتسح قاسم باشا برباعية

كتب: علي الزيني

بمشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا التركي، لهزيمة ثقيلة أمام نظيره جالاتا سراي، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس"، ضمن مواجهات الجولة الثانية لمنافسات بطولة الدوري.

وشهد اللقاء مشاركة محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني أساسيًا منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 90 حيث تم استبداله ليشارك حسن بلال بدلًا منه.

فريق قاسم باشا أنهى الشوط الأول متعادلا بدون أهداف في العاصمة إسطنبول، لكنه تفاجأ بطوفان جالاتاسراي في النصف الثاني من اللقاء، وافتتح إرين ديرديوك أهداف جالاتا سراي، في الدقيقة 55، بعدها بأربع دقائق، عزز جاري رودريجيز التقدم لاصحاب الأرض، بهدف ثان في الدقيقة 59، وعاود رودريجيز التسجيل مرة أخرى، وأحرز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 65، وسجل مباي دياني هدف قاسم باشا الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 76، وبعدها بدقيقة واحدة، نجح سيردار عزيز في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، رفع جالاتا سراي رصيده للنقطة 12، وصعد لصدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد قاسم باشا عند النقطة 12 في المركز الثاني.

وفاز قاسم باشا في أول 4 جولات من الدوري، لكنه لم يقدر على مجاراة جالاتاسراي، الذي تلقى خسارته الوحيدة في الدوري على يد طرابزونسبور برباعية نظيفة، في الجولة الماضية.

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