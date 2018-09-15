بداية إنتخابات المجلس البلدي بني وليد

ايوان ليبيا – وكالات
تنطلق صباح اليوم السبت ببني وليد انتخابات المجلس البلدي لاختيار سبعة أعضاء بالمجلس من بين 99 مترشحًا و مترشحة يمثلون ثلاث فئات هي الفئة العامة ، وفئة المرأة ، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد عبدالحميد التليسي بأن عدد الناخبين المسجلين في المنظومة حوالي 22600 ناخبًا وناخبة موزعين على 28 مركزًا انتخابيًا بالمدينة وضواحيها .
وأضاف التليسي بأن ” أبواب المراكز الانتخابية ستفتح عند الساعة الثامنة صباحًا وتغلق عند الثامنة مساءً وستتم العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة بحضور مراقبين محليين”
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