المبشر يهاجم البعثة الأممية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

اعتبر محمد المبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة أن البعثة الأممية برئاسة المبعوث الأممي غسان سلامة تجاوزت المهام المكلفة بها في ليبيا، مرجحا ذلك لتراجع الدور الليبي الداخلي. وأكد المبشر في تصريحات له امس الجمعة، أن تراجع الدور الليبي الليبي في مسألة المصالحة والإجراءات السياسة والدستورية أدى إلى تدخل البعثة الأممية في أمور ليست من اختصاصها، وأن اللوم في مثل هذه المواقف يوجه إلى الليبيين لعدم قدرتهم على التحاور أو حل الأزمة.

وأوضح أن البرلمان أصبح شبه ميت، وأن الانتقادات التي وجهت له مرارا أكدت عدم قدرته على إنجاز مهامه، أو عقد جلسة مكتملة لإصدار القوانين المتعلقة بالوضع السياسي وعملية الانتخابات، وهو ما يضع المجلس أمام خيارين إما أن ينجز تلك القوانين، أو أن يظل مكانه ويتم تجاوزه بإجراءات بديلة.

وعن هدنة طرابلس، أوضح المبشر أنه على الرغم من وقف إطلاق النار إلا أنه لا يوجد ضمان لعدم تجدد الاشتباكات مرة ثانية، وأن الضمان الوحيد لهذا الأمر هو نزع السلاح وحل التجمعات أو الكتائب المدنية المسلحة “الميليشيات” وتمكين القوات المسلحة والشرطة من زمام الأمور.

وشدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية من أجل إنهاء الوضع الراهن، وعلى عدم مراعاة المركزية في توحيد المؤسسة تحت قيادة واحدة مسؤولة عن عموم البلاد، على ألا تكون هناك إدارة في الشرق أو الغرب، موضحاً أن ذلك من أجل السيطرة الأمنية وتوحيد الصفوف السياسية والعسكرية بشكل كامل.

ولفت المبشر في ختام حديثه إلى أن المجتمع الدولي غير متوافق بشأن حل الأزمة في ليبيا، وهو ما يساهم في استمرار الخلاف، كما هو الوضع بالنسبة للدعم العربي أيضا، مؤكداً أن استمرار الدعم لمجموعات بعينها أو فرق وتكتلات لن يساهم في حل الأزمة.

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