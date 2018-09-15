واشنطن: المحادثات مستمرة مع بيونج يانج لنزع سلاحها النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن المحادثات مع كوريا الشمالية مستمرة فيما يتعلق بنزع سلاحها النووي.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي "لا نزال نجري مناقشات كثيرة مع كوريا الشمالية لنرى كيف نترجم بالأفعال كل الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة سنغافورة".

وألغى ترامب نهاية أغسطس زيارة كان سيقوم بها بومبيو لبيونج يانج بسبب عدم إحراز تقدم كاف على صعيد نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ولا تزال العملية تراوح مكانها منذ أسابيع.

لكن الرئيس الأمريكي تلقى رسالة "إيجابية جدّاً" من الزعيم الكوري الشمالي يعرب فيها كيم جونج-أون عن رغبته في عقد لقاء جديد معه بعد قمتهما في سنغافورة، فيما وعدت سيول بالقيام بدور الوسيط، داعية الى اتخاذ "قرار جريء" بشأن الأسلحة النووية.

وأكد بومبيو الجمعة أن واشنطن "مصممة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة تطبيق" القرارات الدولية ضد البرامج النووية والبالستية لنظام كوريا الشمالية.

وقال "نعتقد أنها (القرارات الدولية) في صلب جهود الرئيس ترامب لإقناع الرئيس كيم بأنّ النزع التام والكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أمر ضروري".

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