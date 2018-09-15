امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية اليوم

ايوان ليبيا – وكالات :

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادتين الاعدادية والثانوية اليوم السبت الموافق الـ15 من سبتمبر.

وفي ذات السياق، دعت اللجنة جميع طالبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والمقيدات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية زوارة المقرر أن تجري امتحاناتهن بمقر كلية التربية بالبلدية، إلى التوجه لأقرب مقر لجنة امتحانية بالمناطق المجاورة لتأدية امتحاناتهن .

وعزت اللجنة ذلك، على خلفية رفض عميد كلية التربية – زوارة في خطاب وجهه لرئيس الجامعة ، فتح أبواب الكلية أمام الطالبات بحجة غياب الأمن، مما قد يعرض الطلبة وأعضاء اللجنة للاعتداء اللفظي والجسدي ويعرض مبني الكلية للتخريب.

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