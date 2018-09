أوغلو: أردوغان فشل في حكم البلاد ويجب أن يستقيل

قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إن بلاده تمر بأزمة اقتصادية خطيرة للغاية، وإن آثارها قد بدأت في الظهور، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، السبت.

وأضاف كيليتشدار أوغلو في تصريحات خلال اجتماع للجمعية العامة للحزب: “نحن في وسط أزمة مختلفة، ولا تزال الأزمة في بدايتها”، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية.

وتابع: “يجب على أولئك الذين يحكمون البلاد أن يكونوا حذرين، وأن يكونوا منفتحين على الانتقاد، وأن يقوموا بوظائفهم بطريقة شفافة، والتأكد من أن من الهيئات الحكومية تعمل بشكل صحيح، فحكومة (أردوغان) لا يتعاطون مع مقترحاتنا، ولذا من سيجيب على الأسئلة التي نطرحها عليهم”.

وانتقد كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: “أردوغان فشل في حكم البلاد وإدارة اقتصاده وبالتالي يجب أن يستقيل”.

