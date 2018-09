قتل قياديان بارزان من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات دعم الشرعية في مران جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين في اليمن، السبت.

وقالت مصادر عسكرية إن القياديين الحوثيين أحمد علا الله الرضاعي، وأحمد الغزي، لقيا مصرعهما مع عدد من مرافقيهما، في مواجهات مع أفراد الجيش الوطني في منطقة الجميم في مران بمديرية حيدان في صعدة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات الأيام الماضية في منطقة مران أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 50 مسلحا من الحوثيين.

وتواصل قوات الجيش، مسنودة بقوات التحالف، تقدمها في منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

The post مقتل قياديين بارزين من ميليشيات الحوثي قرب صعدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية