مقتل 5 أشخاص في إعصار فلورنس شرق أمريكا

لقي خمسة أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها، بعدما سقطت شجرة على منزلهما في ويلمنجتون، بولاية نورث كارولاينا في شرق الولايات المتحدة، عندما اجتاحها الإعصار فلورنس يوم الجمعة.

وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

وقالت الشرطة إن تلك أول وفيات مؤكدة تتصل بالإعصار، وإن والد الطفل الرضيع نُقل إلى المستشفى.

وفي منطقة بيندر في نورث كارولاينا، قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية، ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها بعدما أغلق الحطام الناتج عن الإعصار الطرق.

ولقي شخصان حتفهما في لينوير كاونتي، وقال متحدث باسم المقاطعة إن رجلا عمره 78 عاما قتل صعقا بكهرباء مولد بينما قتل آخر عندما أسقطته الرياح العاتية وهو يفحص كلاب الصيد الخاصة به.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا، خلال مؤتمر صحفي "إلى أولئك الذين في مسار العاصفة، إذا كنتم تستطيعون سماعي، فرجاء البقاء في مكان آمن"، مضيفا أن فلورنس "سيواصل اجتياح الولاية بقوة لأربعة أيام".

وأوضح كوبر، أن من المتوقع أن يغطي الإعصار نورث كارولاينا كلها تقريبا بمياه بارتفاع عدة أقدام.

وقال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها إعصار فلورنس الأسبوع المقبل بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.

وقال كوبر إن الولاية ستعمل على ترتيب زيارة ترامب "في الوقت المناسب".

وتباطأ الإعصار فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة فيما يشير إلى أنه سيظل يضرب المنطقة بالسيول على مدى أيام.

واجتاحت المياه التي دفعها الإعصار معه من المحيط بلدة نيو بيرن.

وقال المسئولون المحليون إنه جرى إجلاء أكثر من 60 شخصا، بينهم أطفال، فضلا عن حيوانات أليفة من فندق في جاكسونفيل في نورث كارولاينا بعدما أطاحت الرياح بأجزاء من السقف.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن مركز الإعصار وصل إلى اليابسة عند الساعة 7:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11.15 بتوقيت جرينتش) قرب بلدة رايتسفيل بيتش المتاخمة لويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات في بلدة نيو بيرن إنه جرى إنقاذ أكثر من 100 شخص من الفيضانات التي غمرت وسط البلدة.

وقال مسئولو المرافق إن أكثر من 722 ألف منزل وشركة كانت دون كهرباء في نورث وساوث كارولاينا صباح الجمعة.

وقالت شركات المرافق إن من المتوقع انقطاع الكهرباء عن الملايين وإن استعادة التيار قد تستغرق أسابيع.

وضعفت قوة العاصفة إلى إعصار من الفئة الأولى مساء أمس الأول الخميس، قبل أن يصل إلى اليابسة.

وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص بالإعصار، ووجهت أوامر لأكثر من مليون بإخلاء سواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

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