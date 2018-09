“مانجخوت” يهدد حياة 4 ملايين شخصا في الفلبين

عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لإعصار “مانجخوت” القوى الذى يهدد حياة أكثر من 4 ملايين شخص فى شمال الفلبين.

واحتفظ إعصار “مانجخوت” بقوته الشديدة، وتحول قليلاً نحو المقاطعات الساحلية ذات الكثافة السكانية المرتفعة الجمعة مع اقترابه من شمال شرقى الفلبين، حيث كان يجرى إجلاء كبير.

https://www.youtube.com/watch?v=r5yv1mOFuG4

وهناك أكثر من 4 ملايين شخص معرضون للخطر من العاصفة التى يصنفها مركز الإنذار المشترك للأعاصير الذى يتخذ من هاواى مقراً له كإعصار خارق ذى رياح قوية وعواصف معادل لإعصار من الفئة الخامسة فى المحيط الأطلسى.

وكان من المتوقع فى البداية أن يضرب الحافة الشمالية لمقاطعة كاجايان فى وقت مبكر من يوم السبت، ولكن من المرجح الآن أن يصل اليابسة أبعد جنوباً وأقرب إلى مقاطعة إيزابيلا ثم يخترق “سلة الخبز” الشمالية .

