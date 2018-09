إدارة ترامب: كيري تعامل مع أكبر دولة راعية للإرهاب

صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومها على وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، واتهمته بمحاولة تقويض تغيير السياسة الأمريكية إزاء إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الحالي مايك بومبيو للصحفيين إنه “عبر لقائه بمسؤولين إيرانيين في محادثات تبعد عن القنوان الرسمية، تعامل كيري مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وكان ترامب قد كتب تغريدة يوم الخميس قال فيها إن محادثات كيري غير قانونية.

وقال ترامب في تغريدته “أجرى جون كيري مقابلات غير قانونية مع النظام الإيراني العدائي للغاية، وهو ما يهدف فقط إلى تقويض عملنا وإلى الإضرار بالشعب الأمريكي”.

وينفي كيري إسداء النصح لطهران عن كيفية التعامل مع قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

