الحريري: إيران المشكلة الكبرى في سوريا

رفض المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الحديث عما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات الدولية في جنيف حول تشكيل اللجن الدستورية السورية، واكتفى فريقه بإعلان انتهائها رسميا.

وبالتزامن، عقد وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري، لقاء مع رؤساء وفود دول “مجموعة العمل المصغرة”.

وقال الحريري إن أكثر من 80% من النقاشات ركزت على إدلب وكيفية تجنيبها المصير العسكري الذي يسعى النظام الوصول إليه، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين.

وتمسّك الحريري بأن لا سبيل لوقف انتهاكات النظام من دون ضغط على حليفه الأبرز إيران، مضيفاً أن إيران هي المشكلة الكبرى في سوريا، ولا يمكن التوصل لأي حل سياسي في ظل تدخل إيران في المنطقة.

