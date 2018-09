الحشد الشعبي يبدأ التعبئة الاحتياطية بـ30 ألف فرد في البصرة

أعلن قسم التعبئة في ميليشيات الحشد الشعبي بمكتب محافظة البصرة، تشكيل قوات “التعبئة الاحتياطية” كرد على الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها المحافظة العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع تأسيس هذه القوات جاء مشابها لتشكيلات “الباسيج” الإيرانية، ويقدر قوامها بثلاثين ألف فرد كدفعة أولى، مبيناً أن ضرورة انطلاق تأسيس هذه القوات في البصرة جاء بعد حرق القنصلية الإيرانية في المحافظة.

وأضافت المصادر أن العمل بدأ لتشكيل هذه الميليشيات في محافظة البصرة، عبر دمج أعضاء التشكيلات الشبابية للأحزاب الشيعية في هذه الميليشيات.

وأوضح مكتب تعبئة البصرة، في بيانه، أن الهدف من تأسيس هذه القوات هو تدريب الشباب على التصدي لما وصفهم بـ”المخربين والمندسين”، بعد ما شهدته المحافظة وما جرى من “استغلال لمطالب المتظاهرين”، داعياً المواطنين إلى ترقب فتح باب التطوع.

