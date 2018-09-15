ضحية صلاح المفضلة.. ليفربول يبحث عن مواصلة علامته الكاملة أمام توتنهام

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم في تمام الساعة 1:30 ظهرًا قمة مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط، نظيره ليفربول متصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وتمكن السبيرز من الفوز على كل من نيوكاسل وفولهام ومانشستر يونايتد وخسر مباراة وحيدة كانت في الجولة السابقة أمام واتفورد، أما الليفر ففاز على كل من وست هام وكريستال بالاس وبرايتون إلى جانب ليستر سيتي.

الغيابات

يغيب عن صفوف توتنهام في مباراة اليوم متوسط الميدان الإنجليزي ديلي ألي والحارس هوجو لوريس بسبب الإصابة، بينما يستعيد السبيرز خدمات اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين عقب مساعدته لمنتخب بلاده في الحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، وعلى الجانب الآخر يغيب عن صفوف ليفربول اللاعب أدم لالانا بينما يعود إلى قائمة الفريق الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه عقب تعافيه من الإصابة.

المواجهات المباشرة

حقق توتنهام فوزًا وحيدًا في آخر 11 مباراة لعبها في الدوري أمام ليفربول، وأتى ذلك الانتصار على ملعب ويمبلي الموسم الماضي بنتيجة 4-1، ولم يفشل ليفربول في التسجيل في شباك توتنهام في آخر 12 مباراة في الدوري سوى مرة واحدة فقط، وكانت في أول مباراة ليورجين كلوب مع الريدز في شهر أكتوبر من عام 2015.

وشهدت مباريات الفريقين في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992، تسجيل 149 هدفًا وهي ثاني أكثر مواجهة تشهد تسجيلًا للأهداف خلف مباريات أرسنال وإيفرتون والتي شهدت تسجيل 151 هدفًا.

توتنهام

في حال حقق توتنهام الفوز اليوم فسيعادل أفضل انطلاقة له في الموسم بجمع 12 نقطة من أول 5 مباريات، ولكن في حال خسر اليوم، فسيخسر السبيرز مباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ الخسارة في آخر جولتين في موسم 2015- 2016.

وتمكن السبيرز من الفوز في 8 مباريات من آخر 9 مواجهات لعبها على أرضه في الدوري، وكان الاستثناء الوحيد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في شهر إبريل الماضي.

ولم يخسر توتنهام في 48 مباراة متتالية في الدوري نجح في التسجيل بها أولًا، وهي السلسلة التي توقفت الجولة الماضية بالخسارة أمام واتفورد.

ويبحث نجم الفريق هاري كين عن أن يصبح ثالث لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية لتوتنهام على أرضه في البريميرليج بعد كل من جيريمين ديفو وسون هيونج مين، ونجح كين في تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات سابقة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ليفربول

يبحث ليفربول عن الفوز بأول 5 مباريات في الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن حقق الريدز هذا الإنجاز في موسمي 1978- 1979 و1990- 1991.

باحتساب المباراة الأخيرة في الموسم الماضي، نجح ليفربول في الفوز بآخر 5 مباريات في الدوري، وآخر مرة تمكن فيها الريدز من الفوز بست مباريات متتالية في الدوري كانت في شهر إبريل من عام 2014 تحت قيادة بريندان رودجرز، عندما حقق الريدز حينها 11 انتصارا على التوالي.

ومع ذلك، خسر ليفربول آخر 4 مباريات لعبها على ويمبلي وذلك منذ التغلب على إيفرتون بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر إبريل من عام 2012.

ولم يحصد ليفربول سوى نقطة واحدة فقط من أصل 15 نقطة ممكنة في المباريات التي لعبها خارج أرضه الموسم الماضي أمام الستة الكبار، واهتزت شباكه في تلك المباريات بـ15 هدفًا.

ويعول الليفر في مباراة اليوم على خدمات نجمه ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي سبق أن سجل 5 أهداف في 7 مباريات سابقة أمام توتنهام في جميع المسابقات.

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