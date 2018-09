يرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية.

The post السيسي يرأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.. اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية