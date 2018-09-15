رصد 22 مليون يورو لدعم البلديات الليبية

ايوان ليبيا – وكالات

وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي والمفوضية الأوروبية اتفاقا تحصل بمقتضاه الحكومة الإيطالية على 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لصرفها على 24 بلدية ليبية وذلك على هامش مجلس وزراء التنمية الأوروبيين غير الرسمي في بروكسل حيث وقعت الاتفاقية نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية إيمانويلا ديل ري .

وأوضحت ديل ري الإيطالية للصحفيين أنه ومن الـ50 مليون التي سيتم تخصيصها للبلديات الليبية الـ 24 لتلبية الاحتياجات الأساسية، سيتم إدارة 22 مليون يورو بشكل مباشر من قبل إدارة التعاون الإيطالي، مشددة على ثقة الاتحاد الأوروبي في إيطاليا لإدارة الصناديق أمر مهم جدا». وأضافت: أنها مساهمة أخرى على الطريق ، التي لا تبدو سهلة، وغالبا ماتكون شاقة، لتحقيق الاستقرار في البلا».

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والبنى التحتية الصغيرة.

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