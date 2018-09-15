الوضع في ليبيا على مائدة ماكرون و بوتفليقة

ايوان ليبيا – وكالات

بحث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر عنها أمس الجمعة إن المباحثات الهاتفية بين الرئيسين، انصبت حول «العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تتميز بختم الشراكة الاستراتيجية في جميع الميادين، كما تناولت الوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا ومالي».

والمشاورات بين بوتفليقة وماكرون تأتي وسط تصميم باريس على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام، رغم حالة الفوضى التي تشهدها العاصمة طرابلس حيث تعمل فرنسا على إقناع الجزائر بالانخراط في جهود الوساطة الفرنسية لحل الأزمة الليبية والمضي في التحضيرلإجراء الانتخابات في موعدها، محذرة من انعكاس الاضطرابات المتأججة في طرابلس سلبيًا على منطقة شمال إفريقيا والساحل الصحراوي.

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