حفتر يشكل مقدمة لتمركز القيادة العامة بالمنطقة الغربية

ايوان ليبيا – وكالات

ليبيا – أصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قراراً ذو الرقم 278 لسنة 2018 يقضي بتشكيل مقدمة لتمركز القيادة العامة بالمنطقة الغربية وقد أشار تضمن القرار أن المقدمة تتكون من وحدات الأمانة العامة بالقيادة العامة وفرع عن كل من هيئة التنظيم والإدارة وهيئة الإمداد والتموين وإدارة الحسابات العسكرية وادارة التدريب بالإضافة لفرع عن إدارة المخابرة وإدارة الخدمات الطبية.

وطالب المشير حفتر أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدارات المذكورين أعلاه الانتقال والتواجد بشكل دوري كل بمقر تمركز وحدته بالمنطقة الغربية وتكليف من يروه مناسباً للخدمة بالفروع المشكلة بموجب أحكام القرار لضمان حسن سير العمل في المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية. كما أشار إلى ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه .

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