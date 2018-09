بعد “فلورنس ومانجخوت”.. “آل جور” يدعو إلى العودة لاتفاق باريس

استند نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، آل جور، إلى تكرار وقوع العديد من الكوارث الطبيعية هذا العام باعتباره سببا وجيها لعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس بشأن المناخ.

وفي كلمة ألقاها أمام القمة العالمية للعمل المناخي التي تستمر يومين في سان فرانسيسكو، ذكر آل جور إنها المرة الأولى في التاريخ التي تصل فيها عاصفتان كبيرتان إلى اليابسة في المحيطين الأطلسي والهادئ في نفس الوقت، وذلك في إشارة إلى الإعصار فلورنس والإعصار الخارق مانجخوت اللذين ضربا المدن الساحلية شرقي الولايات المتحدة ومنطقة شمال الفلبين في وقت مبكر من يوم الجمعة.

