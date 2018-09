الليلة.. أداء القسم للحكومة السودانية الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية فى السودان، اليوم السبت، إنه مراسم أداء القسم للحكومة الجديدة ستتم في الثامنة مساء.

وكانت الادارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية، أعلنت فى بيان صحفى، أمس، تأجيل رئاسة الجمهورية مراسم أداء القسم للوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة، حيث كان مقرراَ له في الثامنة من مساء أمس.

وبرر البيان التأجيل لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم.

