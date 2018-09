قال وزير خارجية ألمانيا هيكو ماس، إنه سيدعو نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى منع هجوم كبير للحكومة السورية على محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون.

وأضاف ماس قبل لقائه لافروف في برلين: “نعلم جميعا ما هو على المحك، وعلينا منع أسوأ النتائج المحتملة وهي كارثة إنسانية جديدة”.

وسلطات مجموعات مساعدة دولية الضوء على أنه من المحتمل أن يؤدي الهجوم الكبير إلى الفوضى في منطقة إدلب وإلى محاولات مئات الآلاف من اللاجئين الفرار من النزاع إلى تركيا.

The post وزير خارجية ألمانيا يدعو روسيا إلى منع الهجوم على إدلب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية