بلاش الجاهز واعمليه في البيت.. طريقة عمل اللانشون بالفراخ

أيام قليلة تفصلنا عن الدراسة، وكلنا نفكر في الإجابة على سؤال (هنعمل ساندوتشات إيه النهارده)، لأنهم مع الأسف يحبون أصنافا معينة، لا تعطي لهم الفائدة لأجسامهم، بجانب أنها مضرة بصحتهم، نعم.. يفضلون اللانشون كثيرا و البرجر، لكنه مضر للصحة جدا، هل تبحثين عن حل لحب أبنائك للانشون؟ الحل هو عمله في المنزل.. يا عزيزتي بطريقة صحية تضمن أنه لن يضر أطفالك، بجانب أن يكون به مكونات مغذية كالبروتين، مظبوط.. يمكن عمله وطريقته سهلة للغاية، اعرفيها في السطور التالية..

المكونات:

نصف كيلو دجاج مخلي

بيضتان

ملعقة بابريكا

كوب بقسماط مطحون

ملعقة كمون

ملعقة فلفل أسود

ملعقة ملح

ملعقتا ثوم مفروم

نصف كوب زيتون مخلي مفروم

ورق لورا

طريقة التحضير:

اغسلي قطع الدجاج جيدا بالماء والخل، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة.

اخلطي قطع الدجاج مع البيض والبقسماط المطحون، وأضيفي إليه البابريكا، والكمون، والفلفل الأسود، والملح، والثوم.

ضعي الخليط في الخلاط دقيقتين، حتى ينعم الخليط جيدا.

اسكبي الخليط في وعاء زجاجي، وأضيفي إليه الزيتون المفروم أيضا ثم استمري في التقليب حتى يمتزجا معا.

اسكبي الخليط في كيس بلاستيك، واربطيه جيدا، ولفيه بورق الألومنيوم.

ضعي الكيس الملفوف بالألومنيوم في ماء مغلي على النار، واسكبي أوراق اللورا والفلفل الأسود والملح في الماء، لمدة ساعة.

التقديم:

اتركيه إلى أن يبرد ثم قطعيه وقدميه لأطفالك على وجبة الإفطار والعشاء.

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