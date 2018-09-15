إيران تتهم الشرطة الفرنسية بالتخاذل حول الهجوم على سفارتها بباريس

قالت إيران اليوم السبت، إن عددا من النشطاء الأكراد هاجموا سفارتها في باريس وهشموا نوافذ، واتهمت الشرطة الفرنسية بالتأخر في الوصول إلى المكان.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدثة باسم الشرطة.

وذكرت وكالة فارس للأنباء، أن نحو 15 نشطا كرديا أحرقوا العلم الإيراني، أمام السفارة خلال الواقعة التي حدثت أمس الجمعة، وهشموا بعض النوافذ بالحجارة.

كما أفادت الوكالة، بأنهم قذفوا أسطوانات إطفاء للحرائق وأجهزة كمبيوتر على البوابة، لكن لم يتمكنوا من دخول أرض السفارة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم، عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية قوله: "يجب أن تتخذ الحكومة الفرنسية كل الإجراءات اللازمة، لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية في هذا البلد".

وأضاف، لسوء الحظ لم تصل الشرطة الفرنسية إلى المكان كما كان متوقعا في الوقت المناسب، رغم أن المهاجمين، أعضاء في منظمة إرهابية.

وتابع، أن الشرطة اعتقلت بعض المهاجمين.

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