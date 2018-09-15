تعرف على محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد

قرر أعضاء البرلمان العراقي، اختيار محافظ الأنبار السابق المهندس محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب، في جلسته التي عقدت صباح اليوم السبت.

وكان قد رشح محمد الحلبوسي للمنصب الأهم في نظام الحكم السياسي العراقي، 50 نائبًا ينتمون لتحالف المحور الوطني، الذي يضم غالبية الكتل السياسية السُنية، وقال ليث الديلمي المتحدث الرسمي باسم التحالف، إن "المحور الوطني قدم مرشحه الوحيد لرئاسة مجلس النواب ضمن الكتلة السنية الأكثر عددًا مع الكتل المتحالفة معهم، والبالغة أكثر من 50 نائبًا، وهو محمد الحلبوسي".

فيما كان قد ترشّح في وقت سابق، بخلاف الحلبوسي، لرئاسة البرلمان العراقي، كل من نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي، ورئيس تحالف "بيارق الخير" خالد العبيدي، وطلال الزوبعي، وأحمد الجبوري، ومحمد تميم، ورشيد العزاوي، ورئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري.

واستأنف مجلس النواب، اليوم السبت، عقد جلسته الأولى برئاسة محمد علي زيني لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، وذلك للتصويت على رئيس لمجلس النواب ونائبين له.

وتنشر "بوابة الأهرام" السيرة الذاتية لرئيس البرلمان العراقي الجديد، فهو المهندس محمد ريكان حديد علي الحلبوسي، ولد في الأنبار شمال العراق 4 يناير 1981، وحالته الاجتماعية متزوج، أما مؤهلاته العلمية، فقد حصل على بكالوريوس هندسة مدنية، من الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002، وماجستير هندسة من الجامعة نفسها عام 2006،و شهادة OSHA للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.

وقد حصل رئيس البرلمان العراقي، على عدة مناصب في العراق وكان فاعلا في المشهد السياسي، أهمها عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002، وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012، وعضو مجلس النواب بالدورة الثالثة لعام 2014، وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015، وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017، ومحافظ الأنبار 2017 / 2018، وعضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018، ورئيس تحالف الأنبار هويتنا.

كما شارك في مؤتمرات برلمانية دولية وإقليمية، مثل مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016، ومؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016، ومؤتمر تطوير القادة منظمة NDI، ومؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع بالأمم المتحدة، ومؤتمر وورش عمل إعادة الاستقرار للمدن المحررة EU .

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