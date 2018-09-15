ظريف: على أوروبا تعويض انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلة نُشرت اليوم السبت، إن على أوروبا اتخاذ إجراء للحد من آثار القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، المبرم مع إيران عام 2015 بهدف ضمان مصالح أوروبا الاقتصادية طويلة الأمد.

وأبلغ ظريف مجلة دير شبيجل الألمانية، بأن بإمكان إيران "تقليص تطبيقها" للاتفاق أو ربما زيادة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر نتيجة "لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوروبيين".

وقال ظريف للمجلة "على الأوروبيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأمريكية" واصفا حزمة الإجراءات التي صاغتها أوروبا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال.

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