هيثم التاجوري هدد “الوطنية للنفط” لفرض صفقات

ايوان ليبيا – وكالات

اشارالتقريرالذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أنه قد لاحظ بقلق محاولات جماعات مسلحة لفرض نفوذها على المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى واقعة تمت في السابع من فبراير الماضي حين التقى آمر كتيبة ثوار طرابلس، هيثم التاجوري، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مبنى المؤسسة، سعيا إلى فرض صفقة.

وتابع التقرير، “تم عقد اجتماع ثان في الــ ١٩ من الشهر ذاته، خارج مبنى المؤسسة، حيث ادعى “التاجوري” أنه يمثل شركة كندية، وأصدر تهديدات باستخدام العنف لفرض صفقة لصالح الشركة، ولم ترد الشركة على طلب فريق الخبراء الحصول على توضيح”

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