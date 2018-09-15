الليبيون لا يريدون النقود الإلكترونية

ايوان ليبيا – وكالات

استبعد مؤشر جديد ليبيا من قائمة البلدان التي يفضل مواطنوها التداول أو التجارة بالعملة الالكترونية الافتراضية البتكوين. وجاء على موقع Coin Dance قائمة الدول التي يُفضّل سكانها التداول عبر العملات الافتراضية وفي مقدمتها البتكوين.

ويظهر عبر الموقع أن التداول عبر البتكوين في ليبيا محدود جداً ومنحصر في مناطق محدودة مثل مدينة طرابلس، رغم أن ليبيا مصنفة ضمن الدول التي لا تمنع التداول بهذه العملة عبر الانترنت.

وجاءت المغرب في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط و في المركز 36 عالميا بالتصنيف الدولي للمعاملات التي تتم بـ”البيتكوين”.

عالمياً جاءت الصدارة للولايات المتحدة مع تداول بقيمة 1.44 مليار دولار، ثم روسيا بالمرتبة الثانية بقيمة 1.05 مليار دولار، والمملكة المتحدة بريطانيا ثالثاً بقيمة 738 مليار دولار.

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