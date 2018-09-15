مانشستر سيتي يقسو على فولهام بثلاثية

كتب: علي الزيني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، نتائجه الجيدة، واكتسح نظيره فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مان سيتي لم ينتظر كثيرًا وأحرز هدف التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق ليروي سانيه، وأضاف دافيد سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 21، واختتم رحيم ستيرلينج ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 47، ليرفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط، في المركز الخامس عشر.

سيطر لاعبو مانشستر سيتي على الكرة منذ البداية، وارتكب بيتينلي حارس مرمى فولهام خطأ فادحًا مع مدافع الفريق في بناء الهجمة من الخلف، ليخطف فرناندينيو الكرة وينطلق بها من الجهة اليسرى، وأرسل تمريرة رائعة إلى ساني، الذي استقبلها بسهولة داخل الشباك بعد دقيقتين فقط من انطلاق صافرة انطلاق اللقاء.

أصحاب الأرض أضاعوا الكثير من الفرص المحققة، وحرمت العارضة رحيم سترلينج من إحراز الهدف الثاني، وأطلق أندري شورله لاعب فولهام تسديدة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي إديرسون، وفي الدقيقة 21 انطلق رحيم سترلينج من الجهة اليمنى، وأرسل الكرة إلى أجويرو ليسدد في جسد مدافعي فولهام، قبل أن يكملها دافيد سيلفا في المرمى.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني اختتم سترلينج ثلاثية السيتي بعد أن استقبل تمريرة أجويرو وأسكنها داخل الشباك، وكانت أخطر فرص أصحاب الأرض في الدقيقة 81، بعد أن رفض برناردو سيلفا هدية ثمينة من جيسوس، وأطاح بالكرة فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز أناء جوارديولا بثلاثة نظيفة.

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