ليفربول صلاح يصنع التاريخ مع كلوب في الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في تحقيق فوز تاريخي على نظيره توتنهام بالجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، بثنائية مقابل هدف، وهو اللقاء الذي شهد مشاركة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ولكنه لم يتمكن من زيارة الشباك، ليحقق الليفر رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخه بالفوز في أول 5 مباريات من البريميرليج.

وجاء الشوط الأول من المباراة متوسطًا من الفريقين مع أفضلية نسبية للريدز، مع محاولات غير مجدية من الفريقين، إلى أن افتتح النتيجة الهولندي جورجينو فينالدوم، من رأسية بالدقيقة 43 احتسبها الحكم مستخدمًا تقنية خط المرمى، حيث تجاوزت الكرة خط المرمى وغالطت الحارس الهولندي ميشيل فورم للسبيرز، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لليفر.

فيما جاء الشوط الثاني مغايرًا بعض الشيء وأكثر حماسة من الفريقين، وواصل ليفربول تفوقه النسبي وبدأ بقوة بالعديد من المحاولات على مرمى مضيفه توتنهام، حتى أحرز البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 54 من عمر المباراة، لتحسم النتيجة بشكل كبير لليفربول، رغم تدخلات ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بالتغييرات، ولكنها لم تفلح بعد محاولات محبطة لفريقه سواء في إحراز هدف وحيد عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 93.

وحقق ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا بعد الفوز على توتنهام اليوم بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بثنائية مقابل هدف، حيث نجح لأول مرة في تحقيق الفوز في أول 5 مباريات متتالية من البريميرليج بتاريخه.

وذكر موقع "سكواكا" العالمي للإحصائيات أنه لم يسبق لليفربول أن حقق الفوز في أول 5 مباريات متتالية من البريميرليج من قبل، ليحقق مع مدربه الألماني يورجن كلوب رقمًا قياسيًا جديدًا ومميزًا في تاريخه العريق.

ونجح الليفر في تحقيق الفوز الخامس على توتنهام بثنائية نظيفة اليوم، بعدما فاز على أندية وست هام وكريستال بالاس وبرايتون وليستر سيتي، كما حقق الفوز على ملعب استاد ويمبلي وهو ما لم يتمكن من تحقيقه منذ عام 2012.

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