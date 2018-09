المتوسط:

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، اليوم السبت، إنها لا تستطيع أن تستبعد “انتشارا طويل الأمد” للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.

وأدلت الوزيرة بهذه التصريحات خلال زيارة لقاعدة جوية أردنية يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود و4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع، في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وردت فون دير ليين على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط، قائلة: “في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

The post ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية