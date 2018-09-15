ليفربول يقهر توتنهام في ويمبلي ويحافظ على صدارة البريميرليج

حقق ليفربول فوزًا غاليًا على مضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتقدم اللاعب الهولندي جيورجينهو فينالدوم لليفربول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بضربة رأس تجاوزت خط المرمى، وسجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 54، وسجل إيريك لاميلا هدف حفظ ماء الوجه للسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز واصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة التاسعة في المركز الخامس مؤقتًا.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز في أول 5 مباريات في الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن حقق الريدز هذا الإنجاز في موسمي 1978- 1979 و1990- 1991.

وبدوره خسر توتنهام مباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ الخسارة في آخر جولتين في موسم 2015- 2016.

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