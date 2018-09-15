أرسنال يتخطى عقبة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال أحرز هدف التقدم عن طريق جرانيت تشاكا في الدقيقة 48، من ضربة حرة مباشرة، وأضاف مسعود أوزيل الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 58، وأدرك كياران كلارك هدف تقليص الفارق لنيوكاسل، في الدقيقة (90+1).

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 9 نقاط، ليرتقي إلى المركز السابع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز الـ 18.

بداية اللقاء جاءت قوية من قبل لاعبي فولهام، الذي بدا متحمسًا في الدقائق الأولى، وسرعان ما تغيرت الأوضاع، واستحوذ لاعبي أرسنال، على مجريات الأمور، وتماسك خطوط نيوكاسل، أمام هجوم الجانرز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، حصل آرسنال على ضربة حرة مباشرة، سددها جرانيت تشاكا بنجاح داخل الشباك، وضاعف الألماني مسعود أوزيل، النتيجة للمدفعجية في الدقيقة 58، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، سددها داخل المرمى بسهولة داخل الشباك معلنًا عن الهدف الثاني.

وتراجع آرسنال إلى وسط ملعبه مع الدقائق العشرة الأخيرة، ليتمكن كلارك من تقليص النتيجة لنيوكاسل، بهدف في الدقيقة (90+1)، قبل أن يطلق حكم اللقاء، صافرة النهاية بفوز آرسنال.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا