المتوسط:

عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعراض الأوضاع الأمنية في البلاد، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء.

وأشاد السيسي “بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في البلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية”.

وأكد الرئيس المصري على ضرورة “الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، فضلا عن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن، وإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد سلامة المواطنين”.

كما أشار إلى أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي.

The post الرئيس المصري يستعرض الأوضاع الأمنية في البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية