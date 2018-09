الإمارات والأردن تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

المتوسط:

أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، عن حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما، التي تشهد تطورا متناميا في شتى المجالات، واستعرضا أبرز التطورات الإقليمية.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الدولتين، وجهود سد العجز المالي الذي يواجه وكالة الأمم المتحدة لتشغيل ورعاية اللاجئين “أونروا”.

وأكد الجانبان “أهمية تكاتف الجهود لضمان استمرار الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين وفق تكليفها الأممي”، بحسب ما ذكر بيان للخارجية الأردنية.

وثمّن وزير الخارجية الأردني الدعم الذي تقدمه الإمارات للوكالة، فيما أشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالجهود التي تبذلها المملكة لحشد الدعم لها.

كذلك بحث الوزيران تطورات الأزمة السورية، وأكدا أهمية “تكاتف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها”.

وأكد الوزيران ضرورة العمل على “تفعيل العمل العربي المشترك، وفعاليته ودوره في التعامل مع التحديات المشتركة، خدمة لمصالح الشعوب والدول العربية”.

