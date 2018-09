المتوسط:

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بوضع حد لما وصفه بـ”تجاوزات” قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني ضد الخليج وقادته، بعد إساءتها إلى أمير الكويت.

وكتب قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في “تيوتر” اليوم السبت، على أن “أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية”، مشيرا إلى أن “التطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس”.

أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الإستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت.

ورد قرقاش بذلك على ما ورد على لسان الإعلامي سالم زهران، خلال مقابلة له على قناة “المنار”، حول زيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مؤخرا لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب.

ونقل زهران عن مصدر دبلوماسي خلال المقابلة أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعى أمير الكويت الذي كان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، والتقاه مدة خمس دقائق ليطلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية على عقود بقيمة 14 مليار دولار”​​​.

The post قرقاش يطالب لبنان بوقف تجاوزات حزب الله ضد قادة الخليج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية