الرئيس الفلسطيني يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى

المتوسط:

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية، الليلة، عن عباس قوله، في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتبه في رام الله: “هناك قضية المسجد الأقصى، حيث إن إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن يكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، فإننا نجري مشاورات مع أشقائنا في الأردن لنكوّن موقفا موحدا للذهاب إلى الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.

وتتولى الأردن بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، وتدفع رواتب العاملين فيها.

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