المتوسط:

أكد مصدر عسكري- حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية- أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي بريف دمشق”.

وأضاف المصدر أن “الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي”.

