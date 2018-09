محكمة تركية تقضي بحبس جندي بريطاني متهم بحماية الأكراد

المتوسط:

قضت محكمة تركية، بسجن جندي بريطاني سابق سبع سنوات ونصف سنة، لارتباطه بـ”وحدات حماية الشعب الكردي” التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

وأوقف جو روبنسون في يوليو العام الماضي، عندما كان يمضي إجازة في تركيا بعد نشره صورا له بالزي العسكري يظهر فيها مع مقاتلين من “وحدات حماية الشعب الكردي” في سوريا.

وأدانت محكمة مدينة أيدن في غرب تركيا روبنسون بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء “دمير أوران”.

وتشكل “وحدات حماية الشعب الكردي” العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديموقراطية”، التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة في سوريا.

وتصنف أنقرة هذه الوحدات منظمة إرهابية وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن روبنسون البالغ 25 عاما جندي سابق أدى الخدمة في أفغانستان في 2012 وتوجه في 2015 إلى سوريا حيث انضم إلى الجهاز الصحي التابع لـ”وحدات حماية الشعب الكردي”.

