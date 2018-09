المتوسط:

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن الولايات المتحدة لن تقدم قريبا الخطة التي طال انتظارها للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار عريقات في حوار أجرته معه وكالة “رويترز” في أريحا، إلى أنه بدلا من طرح خطة للسلام تسعى واشنطن بشكل أحادي إلى تغيير المرجعيات لأي اقتراح مزمع.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تنحاز إلى إسرائيل في القضايا الرئيسية في الصراع المستمر منذ عقود مما يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط…لا أعتقد أنهم سيقدمون خطة في أي وقت…العالم كله يرفض أفكارهم. هم ينفذون بالفعل خطتهم بتغيير المرجعيات”.

وتابع “من الواضح أن الولايات المتحدة قبلت بمواقف إسرائيل فيما يتعلق بباقي القضايا الرئيسية الكبرى في الصراع، وليس القدس فحسب، بما في ذلك مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب عام 1948 وبناء المستوطنات الإسرائيلية على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل”.

لكن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط غيسون غرينبلات قال، إن واشنطن تستعد لانتقادات إسرائيلية لخطة السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيجد ما يروق له وما لا يعجبه في الخطة.

وأضاف غرينبلات، وهو كبير مهندسي مبادرة السلام، أن المفاوضين الأمريكيين دخلوا “مرحلة ما قبل طرح” الخطة رغم مقاطعة القادة الفلسطينيين لها. لكنه امتنع عن تحديد إطار زمني.

The post عريقات: إدارة ترامب تنحاز لإسرائيل على حساب فلسطين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية