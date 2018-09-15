خلي بالك.. لتنظيف فرش المكياج خطوات.. تعرفي عليها

إذا كنتِ تضعين الماكياج باستمرار، فمن المحتمل معرفتك بأهمية تنظيف أدوات التزيين، سيدتي أنكِ تنفقين الكثير من المال على أدوات الماكياج، فلا بد من الاعتناء بها بشكل صحيح لكي لا تدمر بشرتكِ، وتقول دكتور جولي روساك، مؤسس عيادة روساك للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: «فرش الماكياج القذرة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لمخاوف حب الشباب بالنسبة للنساء، وإذا لم تغسلي فرش المكياج بما فيه الكفاية، فإنكِ تقومين بنشر البكتيريا داخل الفرش ثم انتقالها إلى وجهكِ، مما يسبب مشكلات وعدوى»، وهناك أخطاء شائعة تقومين بها عند تنظيف فرش الماكياج، وذلك حسبما ذكرها موقع Bustle.

1- عدم التنظيف المنتظم

أكبر خطأ تقومين به عند تنظيف فرش الماكياج، هو عدد المرات التي تهتمين بها لغسلها، فهناك أشياء يجب التركيز عليها لتحديد عدد المرات، حيث تقول دكتور روساك، طبيب جلدية بمدينة نيويورك، يجب تنظيف الفرش مرة واحدة أسبوعيا على الأقل لمنع تراكم المواد التجميلية وتكوين البكتيريا، ولكن كلما استخدمت فرشك أكثر يزداد عدد مرات التنظيف للقضاء على أي بكتيريا عالقة داخلها، وإذا لم تستخدمي فرش الماكياج لوقت طويل، يمكن غسلها بطريقة سريعة للتخلص من أي غبار أو أوساخ ظهرت نتيجة التخزين.

2- التنظيف غير الدقيق

وضع الفرش في الصابون وتحت الماء ليست طريقة كافية لإزالة تراكم منتجات الماكياج والبكتيريا، لكن يجب أن تقومي بتدليك الصابون جدا وتمرير أي شيء داخل الفرش للتخلص من أي أوساخ عالقة، وإذا كنت تملكين الكثير من فرش المكياج، فقد تكون مهمة التنظيف الأسبوعية طويلة إلى حد ما، لذا استعدي لوضع نصف ساعة في نهاية كل عطلة.

3- استخدام المنتجات الخاطئة

على الرغم أنه يمكنك استخدام أي منتج لتنظيف فرش الماكياج سواء شامبو الشعر أو أي غسول للوجه، لكن من الأفضل دائمًا استخدام صابون عضوي بالكامل أو صابون غير معطر لتنظيف فرشك، في البداية اشطفي الفرشاة بالماء الدافئ، مع استخدام شامبو الأطفال الخالي من المواد الكميائية والعطور التي قد تسبب تهيجات البشرة.

4- تنظيف جميع الفرش بنفس القدر

بعض السيدات تستخدم فرش الماكياج الطبيعية وأخرى الفرش الصناعية، وفي كلا الحالتين، يحتاجان إلى التنظيف الجيد، ولكن هناك تنبيه بسيط بالنسبة للنوعين، من العادي تنظيف الفرش الصناعية بصابون الأطباق لإعطائها اللمعان، أما إذا استخدمتِ هذا النوع من الصابون على الفرش الطبيعية يؤدي غلى تلفها.

5- لا تجففين الفرشاة بشكل صحيح

أكثر المراحل المزعجة عند تنظيف فرش الماكياج، الانتظار حتى تجف، وفي تلك الحالة قد تجففينها بشكل غير صحيح، فتصبح مكانا رطبا لنمو البكتيريا داخلها سريعا، ولهذا يجب وضع الفرشاة بشكل مسطح أو على منشفة ورقية أو منشفة نظيفة لتجف.

6- نسيان غسل الإسفنج وأدوات أخرى كذلك

ومن الجوانب المهمة ذات الأهمية الواضحة في نظافة الماكياج تطهير الإسفنج والأدوات الأخرى، حيث تقول دكتور روساك إنه من المهم غسل إسفنج المكياج: «فرش الماكياج الرطبة هي الأكثر عرضة للبكتيريا بسبب التعرض لها، لذا تأكدي دائمًا من غسل الإسفنج الرطب يوميًا، والاحتفاظ به في منطقة معرضة للهواء».

عزيزتي.. خذي القليل من وقتك واغسلي فرش الماكياج جيدا، ولا تعتقدين أن ذلك إهدار للوقت، بل تحافظين على بشرتكِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا