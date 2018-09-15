مصر تشارك في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب.. وضيف شرف العام المقبل| صور

تفقد عمرو معوض سفير مصر فى إندونيسيا الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب السابع والثلاثين، والذى يقام بمركز جاكرتا للمؤتمرات، تحت إشراف محمد فيروز وكيل وزارة الثقافة المصرية.

وشمل الجناح المصري كافة الكتب فى مختلف المناحي الثقافية والحضارية والأدبية والعلمية، كما ضم كتب السيرة الذاتية لمختلف العلماء والمؤرخين المصريين، بما يسهم فى تعزيز القوة الناعمة لمصر فى مختلف أنحاء العالم.

وأوضح محمد فيروز وكيل وزارة الثقافة، فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن السفارة المصرية فى جاكرتا تقوم بواجباتها بشكل ممتاز، والسفير عمرو معوض وافق علي التفاهم مع إدارة المعرض علي أن تكون مصر ضيف شرف العام القادم.

جدير بالذكر، أن المعرض شهد مشاركة 34 دولة شملت كلاً من مصر، أستراليا، الصين، ألمانيا، الهند، اليابان، ماليزيا، المغرب، تركيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. ويستضيف المعرض أيضًا العديد من الفعاليات الثقافية والندوات العلمية، خاصة فى مجال محو الأمية والتعليم والثقافة.

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