الشرطة التركية تعتقل مئات المحتجين على نظام العمل بمطار اسطنبول 

أكد قيادي نقابي تركي اليوم السبت أن الشرطة اعتقلت مئات من المحتجين على ظروف العمل بمشروع بناء مطار جديد في اسطنبول، وهو مشروع ضخم أمر بتنفيذه الرئيس رجب طيب أردوغان ومن المقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وقال أوزجور كارابولوت المدير العام لاتحاد نقابات العمال التقدمي التركي إن الاحتجاج بدأ بعد وقوع حادث لحافلة مخصصة لنقل العاملين في الموقع يوم الجمعة مما أسفر عن إصابة 17 منهم.

وأضاف أن آلاف العمال شاركوا في المظاهرة التي فرقتها الشرطة ورجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع.

وقال كارابولوت لرويترز عبر الهاتف ”اقتحم نحو 30 رجل أمن مخيم العمال وحطموا البوابات وألقوا القبض على حوالي 500 عامل“. ومضى قائلا إنه يتحدث من مركز شرطة محلي حيث يسعى للإفراج عن المعتقلين.

وقدر علي بيار، وهو نائب معارض من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، عدد من اعتقلتهم السلطات بنحو 400.

وقال لرويترز إن الجزء المخصص لمبيت العمال ”يبدو مثل معسكر اعتقال… عندما ذهبنا هناك هذا الصباح كان أفراد الأمن لا يزالون يعتقلون العمال“.

